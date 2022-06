Hockey prato: i convocati della Nazionale italiana per un raduno in Irlanda del Nord (Di martedì 7 giugno 2022) Trasferta in terra irlandese per la Nazionale italiana di Hockey su prato al maschile. Il nuovo coach della squadra azzurra Gilles Van Hestere vuole valutare al meglio i suoi uomini, ovviamente testandone il più possibili (diverse novità nella lista, anche perché in concomitanza c’è la Final Four del campionato di A1). La squadra tricolore sarà a Belfast dal 9 al 12 giugno prossimi. Gli azzurri affronteranno in tre amichevoli l’Irlanda, numero 14 del ranking mondiale. I convocati dell’Italia: Portieri: Roberto Broere, Francesco Mitrotta. Difensori: Geronimo Clement, Thomas Keenan, Valeriano Mardones, Simone Minetto, Manuel Mondo, Alberto Ughetto, Luca Valentino. Centrocampisti: Franco Caruso, Facundo Harte, Lucas Stramazzo, Juan Antonio Munafò, Santiago ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Trasferta in terra irlandese per ladisual maschile. Il nuovo coachsquadra azzurra Gilles Van Hestere vuole valutare al meglio i suoi uomini, ovviamente testandone il più possibili (diverse novità nella lista, anche perché in concomitanza c’è la Final Four del campionato di A1). La squadra tricolore sarà a Belfast dal 9 al 12 giugno prossimi. Gli azzurri affronteranno in tre amichevoli l’, numero 14 del ranking mondiale. Idell’Italia: Portieri: Roberto Broere, Francesco Mitrotta. Difensori: Geronimo Clement, Thomas Keenan, Valeriano Mardones, Simone Minetto, Manuel Mondo, Alberto Ughetto, Luca Valentino. Centrocampisti: Franco Caruso, Facundo Harte, Lucas Stramazzo, Juan Antonio Munafò, Santiago ...

