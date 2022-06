Harry e Meghan pubblicano le foto di Lilibet | ma a chi assomiglia?

(Di martedì 7 giugno 2022)Diana ha festeggiato il suo primo compleanno nel Regno Unito proprio nei giorni clou del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Le fonti avevano affermato che la coppia avrebbe celebrato l’occasione senza oscurare i festeggiamenti della Sovrana e così è stato. Solamente oggi, infatti, il principeMarkle hanno deciso di condividere con i proprio fan dueinedite della loro secondogenita. Ed è già caccia alla somiglianza! Unendosi a mamma e papà nel loro viaggio nel Regno Unito per il Giubileo della Regina, la piccolaDiana ha conosciuto per la prima volta la Famiglia Reale. Ma durante i festeggiamenti lei ed il fratello Archie Harrison non hanno goduto dei riflettori destinati ai cuginetti di casa Cambridge. AnsaMa terminate le celebrazioni ufficiali, e tornati ...

Advertising

SLN_Magazine : Giubileo di Platino, Harry e Meghan via da Londra prima di fine celebrazioni. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - zazoomblog : Lilibet Diana: ecco la prima foto ufficiale della figlia di Harry e Meghan - #Lilibet #Diana: #prima #ufficiale - 361_magazine : La prima foto di #LilibetDiana - giadinagrisu : RT @tempoweb: Ecco com'è Lilibet: la sorpresa di Harry e Meghan per il primo compleanno della figlia #7giugno @giadinagrisu - ParliamoDiNews : Harry e Meghan mostrano le prime foto ufficiali di Lilibet Diana #harry #meghan #mostrano #prime #foto #ufficiali… -

... il principino Louis pasticcere per un giorno Foto : Il principino Louis ruba la scena alla bisnonna Roma, 7 giugno 2022 - Nuova foto della piccola Lilibet Diana , figlia di. Dopo ...volevano che il loro fotografo catturasse il momento in cui Lilbet ha incontrato la Regina - ha raccontato infatti una fonte reale al Sun - ma gli è stato detto che non c'era alcuna ...Roma, 7 giu. (askanews) - Sono tornati a Londra per la prima volta per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, ma sottotono: Harry d'Inghilterra e Meghan Markle duchi di Sussex per quattro giorni nel ...Ecco il volto di Lilibet Diana! Dopo la toccata e fuga al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle hanno rilasciato ...