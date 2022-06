Gusto Italia arriva a Paestum (Di martedì 7 giugno 2022) Il salone dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo, è pronto per la nona tappa della stagione. Dal 16 al 19 giugno sarà a Capaccio Paestum, nell’ex tabacchificio di Cafasso, per raccontare le migliori produzioni del centro sud. Sempre aperto, a ingresso gratuito, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa firmata dall’Associazione Italia Eventi consente di abbattere le distanze e fare acquisti direttamente dai produttori e dagli artigiani. Non mancheranno convegni, show cooking, degustazioni e spettacoli. Gusto Italia è organizzata in collaborazione l’Unione Nazionale Organizzatori Eventi, gode del Patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, di Confagricoltura Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Prenderanno parte ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 7 giugno 2022) Il salone dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo, è pronto per la nona tappa della stagione. Dal 16 al 19 giugno sarà a Capaccio, nell’ex tabacchificio di Cafasso, per raccontare le migliori produzioni del centro sud. Sempre aperto, a ingresso gratuito, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa firmata dall’AssociazioneEventi consente di abbattere le distanze e fare acquisti direttamente dai produttori e dagli artigiani. Non mancheranno convegni, show cooking, degustazioni e spettacoli.è organizzata in collaborazione l’Unione Nazionale Organizzatori Eventi, gode del Patrocinio del Comune di Capaccio, di Confagricoltura Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni. Prenderanno parte ...

Advertising

GiustiLorenza : @faberpiredda @PoliticaPerJedi Perché in Italia 'non c'è gusto ad essere intelligenti' - ezioponti : @Phastidio Non sopporto Giletti ,detto questo . Ritengo di cattivo gusto che Sallusti dica a uno che si trova in Ru… - svevio : @vundegesa @SurrexitVere Innegabile. Detto questo, quando torno in Italia, devo fare un'oretta di strada per trovar… - tribuna_treviso : L'immagine dell'Italia è legata al cono ma a dominare il mercato sono i prodotti industriali. Il motivo? Una maggio… - cilentonotizie : Gusto Italia a Paestum: salone dell'enogastronomia, dell'artigianato e del turismo -