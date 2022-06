Guerra Russia-Ucraina, missile sfiora centrale nucleare. Cosa è successo (Di martedì 7 giugno 2022) La ripresa dell’attacco russo sulla capitale Kiev ha fatto registrare una situazione critica che avrebbe potuto tramutarsi in un incidente irreparabile: uno dei missili diretti sulla città, infatti, è passato pericolosamente vicino ad una centrale nucleare. Facile immaginare le conseguenze di un impatto. Nuovo attacco su Kiev Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell’Ucraina Kiev. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di Guerra. “Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo”, ha detto il sindaco. La Russia “ha lanciato 5 missili da crociera X-22 dal Mar Caspio in direzione di Kiev” alle 6 del mattino (ora locale) di domenica, ha comunicato lo stato maggiore delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 giugno 2022) La ripresa dell’attacco russo sulla capitale Kiev ha fatto registrare una situazione critica che avrebbe potuto tramutarsi in un incidente irreparabile: uno dei missili diretti sulla città, infatti, è passato pericolosamente vicino ad una. Facile immaginare le conseguenze di un impatto. Nuovo attacco su Kiev Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell’Kiev. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di. “Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo”, ha detto il sindaco. La“ha lanciato 5 missili da crociera X-22 dal Mar Caspio in direzione di Kiev” alle 6 del mattino (ora locale) di domenica, ha comunicato lo stato maggiore delle ...

