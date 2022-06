Guerra Russia Ucraina, le notizie del giorno (Di martedì 7 giugno 2022) giorno 104 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite si è ritirato da una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che il presidente del Consiglio europeo ha accusato l'invasione russa dell'Ucraina di aver causato una crisi alimentare globale Gli attacchi russi hanno trasformato in "città morte" Severodonetsk e Lysychansk, nella regione del Donbas, dice il presidente ucraino Zelensky, e aggiunge che le truppe ucraine hanno ancora "tutte le possibilità" di tenere Severodonetsk, città strategica assediata dai russi da settimane I media russi hanno confermato la morte di uno dei massimi generali di Mosca durante pesanti combattimenti nella regione orientale del Donbas L'Ue incolpa la Russia per l'incombente crisi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022)104 dall'inizio dell'invasione russa dell'. La giornata, in breve L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite si è ritirato da una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che il presidente del Consiglio europeo ha accusato l'invasione russa dell'di aver causato una crisi alimentare globale Gli attacchi russi hanno trasformato in "città morte" Severodonetsk e Lysychansk, nella regione del Donbas, dice il presidente ucraino Zelensky, e aggiunge che le truppe ucraine hanno ancora "tutte le possibilità" di tenere Severodonetsk, città strategica assediata dai russi da settimane I media russi hanno confermato la morte di uno dei massimi generali di Mosca durante pesanti combattimenti nella regione orientale del Donbas L'Ue incolpa laper l'incombente crisi ...

Advertising

rulajebreal : In Syria la Russia ha: • Raso al suolo Aleppo • Usato armi chimiche • Usato la fame, gli stupri & le torture come… - reportrai3 : ??Con l'esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori spaventati di restare senza il grano ucraino ha… - SkyTG24 : #Ucraina, Copasir avvia indagine su rete filorussa e ingerenze straniere in informazione - mcapu100 : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… - MarcoLari6 : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… -