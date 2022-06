Greg Lemond | l’annuncio improvviso | “Ho la leucemia Ora so perché stavo male” Inizierà la chemioterapia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Un annuncio, che in poche ore ha raggiunto tutti gli appassionati di ciclismo., il due volte campione del mondo (1983 e 1989) e tre volte vincitore del Tour de France (nel 1986, 1989, 1990), ha spiegato: “Mi è stata diagnosticata unamieloide cronica. Fortunatamente, è un tipo di cancro che può essere curato, ed è un tipo diche non è pericoloso per la vita o invalidante”. Il 60enne campione statunitense ha raccontato tutto sul suo sito personale. “Avevo avvertito alcune settimane di stanchezza che mi hanno spinto a sottopormi a un controllo che includeva alcune analisi del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, che è stata completata la scorsa settimana, venerdì scorso ho ricevuto la mia diagnosi for. I miei medici ...