“Grano da Odessa” | Russia e Turchia trovano l’intesa Erdogan ci prova

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu – Operazione “da” per sbloccare la crisi mondiale. Una fase delicata ma che, forse, trovadelle parti, con l’intervento turco a placare gli animi riportato dall’Ansa.da, il piano eCome avevamo già ricordato nella giornata di ieri, uno schema preliminare del “corridoio del” è già stato costruito dalle controparti. Consiste nello sminamento del Mar Nero da parte dei turchi (ma è un’attività lunga, potrebbe volerci un intero mese) e successivamente la scorta della marina – ancora turca – delle imbarcazioni ad oggi bloccate nei porti ucraini. Fino a condurle in acque neutrali, nei pressi di Istanbul, salvaguardando così la possibilità di coordinare e monitorare le operazioni. L’intermediazione e la scommessa ...

Le notizie e gli approfondimenti di ieri Leggi anche Ecco il piano russo per liberare le navi cariche di grano bloccate nel porto di Odessa. L'obiettivo di rimettere in moto le circa 25 milioni di tonnellate di grano ferme nei silos ucraini, che stanno affamando Africa e Medio Oriente. Ecco la proposta di Erdogan, per ora limitata al porto di Odessa. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, dopo che il ministero degli Esteri russo ha accusato di amoralità l'Italia.