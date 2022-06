Governo | Faraone Iv | ' area Draghi si deve formare in vista del 2023'

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu (Adnkronos) - "I contenuti espressi dalvanno portati avanti da un'che siindel". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davidea Agorà. "E' indubbio che c'è chi vive con sofferenza questoe chi ci sta per forza, come il M5S e la Lega: noi siamo convinti che questa esperienza serva al Paese e intorno a quelle politiche ci sia un consenso e ci possa essere un progetto concreto. Costruiamo una forza politica che dia gambe a quel progetto, se Calenda ci sta bene”, ha spiegato

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "I contenuti espressi dal governo Draghi vanno portati avanti da un'area che si deve formare in vista del 2023". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide ...Roma, 27 mag- "Il governo sta dimostrando di riuscire ad andare avanti bene e arriverà alla scadenza naturale raggiungendo gli obiettivi che si era prefissato q ...