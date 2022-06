Golf | Mickelson giocherà il circuito saudita antagonista del Pga Tour

(Di martedì 7 giugno 2022) Rischio sanzioni per Phil. Lo statunitense infattil’evento di apertura del“separatista” difinanziato dai sauditi, nell’Hertfordshire. Un chiaro affronto all’ufficiale PGA, che potrebbe avere ripercussioni pesanti. Greg Norman, amministratore delegato della LIVSeries, aveva rivelato che Tiger Woods aveva rifiutato l’offerta di 1 miliardo di dollari. Negli stessi giorni invece,avrebbe ceduto, secondo quanto riportato dal Telegraph, alla proposta di 250 milioni di dollari per giocare gli otto eventi LIV del 2022 e dei prossimi anni. Dopo aver definito i sauditi “spaventosi figli di puttana” alcuni mesi fa, il fattore economico ha convintoa prendere parte al, ...

