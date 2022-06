Golden Gala: Tamberi infiamma l’Olimpico. Jacobs saluterà il pubblico (Di martedì 7 giugno 2022) Sui social, Gimbo Tamberi (Fiamme Oro) ha chiamato a raccolta tutto il pubblico romano, definendolo “il migliore del mondo”. Trascinatore, showman, saltatore che sa unire meglio di chiunque altro l’agonismo e la capacità di coinvolgere, è pronto a reGalare spettacolo e divertimento con i suoi salti ritmati dall’entusiasmo dei tifosi. “È una delle gare più importanti dell’anno, ho voglia di tornare a volare: non penso ad altro da qualche giorno! E se non avete ancora preso il biglietto, affrettatevi a farlo perché quest’anno… spacchiamo tutto”, le parole piene di adrenalina del trentenne marchigiano che all’Olimpico troverà, tra gli altri, l’ucraino Protsenko, lo statunitense Harrison, l’australiano Starc. Non Barshim, frenato da un problema fisico. Buoni segnali per Gimbo sono arrivati dalla trasferta di Ostrava, il 31 ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022) Sui social, Gimbo(Fiamme Oro) ha chiamato a raccolta tutto ilromano, definendolo “il migliore del mondo”. Trascinatore, showman, saltatore che sa unire meglio di chiunque altro l’agonismo e la capacità di coinvolgere, è pronto a rere spettacolo e divertimento con i suoi salti ritmati dall’entusiasmo dei tifosi. “È una delle gare più importanti dell’anno, ho voglia di tornare a volare: non penso ad altro da qualche giorno! E se non avete ancora preso il biglietto, affrettatevi a farlo perché quest’anno… spacchiamo tutto”, le parole piene di adrenalina del trentenne marchigiano che altroverà, tra gli altri, l’ucraino Protsenko, lo statunitense Harrison, l’australiano Starc. Non Barshim, frenato da un problema fisico. Buoni segnali per Gimbo sono arrivati dalla trasferta di Ostrava, il 31 ...

MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: ?? ???????????? ???????? -?? Quanta Italia! 36 in gara ?? Cinque campioni olimpici (Tamberi, Tortu, Desalu, Patta, Stano) e un’onda… - ailuig96 : Io ho comprato i biglietti per il Golden Gala e ogni giorno un atleta che mi interessa annuncia che non potrà parte… - GazzettadiSiena : 12 ragazzi dell'Apd San Gimignano parteciperanno al Palio dei Comuni al Golden Gala 'Pietro Mennea' a Roma giovedì… - Luxgraph : Golden Gala, a Roma ci saranno 36 azzurri in gara - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica: Golden Gala, forfait di Barshim, salta la sfida con Tamberi -