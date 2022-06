Gli esami per Gnonto non finiscono mai: dal tedesco alla Nazionale (Di martedì 7 giugno 2022) Gli esami non finiscono mai, avrebbe detto Eduardo De Filippo, e vale anche per Gnonto, un ragazzo così speciale che durante il ritiro della Nazionale si è fatto portare i libri dai genitori per studiare. Ha due esami a breve: la maturità italiana al Liceo Scientifico e la prova di tedesco in Svizzera. C’è poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 giugno 2022) Glinonmai, avrebbe detto Eduardo De Filippo, e vale anche per, un ragazzo così speciale che durante il ritiro dellasi è fatto portare i libri dai genitori per studiare. Ha duea breve: la maturità italiana al Liceo Scientifico e la prova diin Svizzera. C’è poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SimoneTogna : Milan #Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nations Leagu… - __QueenTay_ : MANIFESTING PER PASSARE GLI ESAMI DELLA SESSIONE E BASTA ?? - g_l_morotti : RT @jacopo_iacoboni: Aveva comprato questo vestito per festeggiare gli esami di maturità. Poi sono arrivati i russi e hanno raso al suolo t… - iftherebepain : RT @la_ccb1: MANIFESTING PER PASSARE CON VOTI ALTI TUTTI GLI ESAMI DELLA SESSIONE ?? - Gaiaa_tpwk : RT @la_ccb1: MANIFESTING PER PASSARE CON VOTI ALTI TUTTI GLI ESAMI DELLA SESSIONE ?? -