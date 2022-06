Gli azzurri vincono e convincono, battuta l’Ungheria 2-1. Italia prima nel girone (Di martedì 7 giugno 2022) A Cesena davanti al primo ministro ungherese victor Orban decidono le reti di Barella e Pellegrini, gli ospiti accorciano nella ripresa con un’autorete di Mancini Leggi su lastampa (Di martedì 7 giugno 2022) A Cesena davanti al primo ministro ungherese victor Orban decidono le reti di Barella e Pellegrini, gli ospiti accorciano nella ripresa con un’autorete di Mancini

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi”… - Azzurri : #Under21 ???? ???????? #LussemburgoItalia 0?-3?: gli #Azzurrini vincono a Differdange e si confermano in testa al Gruppo… - Azzurri : ??? Gli #Azzurri testano il terreno del 'Manuzzi' ?? Domani #ItaliaUngheria #NationsLeague #Nazionale ????… - LaStampa : Gli azzurri vincono e convincono, battuta l’Ungheria 2-1. Italia prima nel girone - Toro_News : ???? | NAZIONALI Prima vittoria per gli Azzurri, che passano in testa al girone: un quarto d'ora nel finale per il Ga… -