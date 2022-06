Giusy Ferreri, l’incubo della malattia che ha dovuto affrontare fin dalla nascita (Di martedì 7 giugno 2022) Salita alla ribalta con la partecipazione al talent show X Factor, Giusy Ferreri si è affermata come una delle cantanti più apprezzate e seguite degli ultimi anni. Ma in pochi sono a conoscenza della sua battaglia contro una terribile patologia. Giusy Ferreri è una delle cantanti più apprezzate degli ultimi anni, conosciuta per i tormentoni quali “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”, fino ai più recenti “Amore e capoeira”, “Roma-Bangkok” e “Jambo”. Giusy Ferreri, la rivelazione della cantante sulla malattia contro cui ha lottato (fonte web)Nata a Palermo nel 1979, si è fatta conoscere dal pubblico con la partecipazione ad X Factor nel 2008, all’interno della categoria Over 25. All’epoca lavorava come cassiere ... Leggi su esclusiva (Di martedì 7 giugno 2022) Salita alla ribalta con la partecipazione al talent show X Factor,si è affermata come una delle cantanti più apprezzate e seguite degli ultimi anni. Ma in pochi sono a conoscenzasua battaglia contro una terribile patologia.è una delle cantanti più apprezzate degli ultimi anni, conosciuta per i tormentoni quali “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”, fino ai più recenti “Amore e capoeira”, “Roma-Bangkok” e “Jambo”., la rivelazionecantante sullacontro cui ha lottato (fonte web)Nata a Palermo nel 1979, si è fatta conoscere dal pubblico con la partecipazione ad X Factor nel 2008, all’internocategoria Over 25. All’epoca lavorava come cassiere ...

