Giugliano | il dentista e il boss | così Olimpio ha ricostruito il clan Mallardo

(Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l’arresto dei vertici del, il potere decisionale e la reggenza dell’intera organizzazione era passato nelle mani di Michele, alias o’bombular. L’uomo, 63 anni, già in carcere per omicidio, è stato arrestato questa mattina, insieme ad altri 25 soggetti, tutti considerati appartenenti alla cosca dei. Ile ilMichele, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Secondo gli accertamenti della Dia, l'uomo, durante i giorni di permanenza a, presentava un falso certificato medico redatto da un medico compiacente che pure è stato tratto in arresto. L'uomo, durante i giorni in cui era a organizzava summit con gli altri. Il Centro operativo Dia di Napoli ha eseguito 25 misure cautelari, delle quali 17 in carcere e otto agli arresti domiciliari, disposte con ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli. Attivo a Giugliano in Campania e comuni limitrofi e confederato aggravati dal metodo mafioso. C'è anche un dentista tra i destinatari delle 25 misure cautelari notificate dalla Dia di Napoli.