Giugliano | blitz contro il clan Mallardo | 25 arresti

Advertising

larampait : (VIDEO) #Camorra, blitz della #DIA contro il #clanMallardo -

della Dia di Napoli: 25 arresti nel clan Mallardo tra cui anche il reggente. Le persone sono ...in un comune del Piemonte ed era stato autorizzato a recarsi per alcuni giorni al mese a...Le accuse sono di associazione per delinquere di tipo camorristico per appartenere al clan Mallardo, operante ain Campania e comuni limitrofi. pc/redSono ritenute appartenenti al clan Mallardo, organizzazione componente della cosiddetta Alleanza di Secondigliano (insieme con il clan Licciardi e il clan Contini), le 25 persone arrestate dalla Dia d ...La DIA di Napoli ha eseguito 25 misure cautelari (17 in carcere ed 8 agli arresti domiciliari),su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli - Dire ...