Giubileo Regina, ‘Anguissola: “I Savoia non ritornano, Elizabeth ammirata” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Elisabetta II ha rappresentato in tutti questi anni l’equilibrio, la stabilità, non ha mai abusato del suo ruolo e della sua immagine. Una donna ammirata anche nei momenti più difficili e dolorosi della storia della monarchia inglese. Ma tutto questo poteva accadere solo nel Regno Unito”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Chiara Anguissola d’Altoé, discendente da Sofonisba una delle maggiori pittrici italiane del Rinascimento commentando il trionfo del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. “In Italia la monarchia non ritornerà. Per cingere una corona bisogna studiare e essere preparati. Non so se i Savoia potranno mai essere all’altezza – ha aggiunto – Ma l’entusiasmo per i festeggiamenti della Regina Elisabetta ha portato ad una diversa e nuova consapevolezza legata al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Elisabetta II ha rappresentato in tutti questi anni l’equilibrio, la stabilità, non ha mai abusato del suo ruolo e della sua immagine. Una donnaanche nei momenti più difficili e dolorosi della storia della monarchia inglese. Ma tutto questo poteva accadere solo nel Regno Unito”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Chiara Anguissola d’Altoé, discendente da Sofonisba una delle maggiori pittrici italiane del Rinascimento commentando il trionfo deldi Platino dellaElisabetta. “In Italia la monarchia non ritornerà. Per cingere una corona bisogna studiare e essere preparati. Non so se ipotranno mai essere all’altezza – ha aggiunto – Ma l’entusiasmo per i festeggiamenti dellaElisabetta ha portato ad una diversa e nuova consapevolezza legata al ...

