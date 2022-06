Giovani, poveri, morti: l’identikit dei soldati russi uccisi in Ucraina. In tre mesi il tasso di mortalità dei giovani è già aumentato del 20% (Di martedì 7 giugno 2022) giovani, poveri,morti. Bainganov Vitaly Chingisovich era nato il 28 gennaio 1998 nella città di Gusinoozersk, praticamente Siberia. Di professione “operatore di ruspe-escavatori”, durante il servizio militare aveva firmato un contratto ed era rimasto nella 30a brigata, poi catapultata in Ucraina. Si era sposato nel 2018, ad ottobre aveva avuto un figlio. E’ morto il 1 giugno scorso, a soli 24 anni, in una delle incursioni per la presa del Donbass. C’è anche il suo nome tra gli oltre 3mila russi uccisi al fronte di una guerra che non ha vittime ufficiali, a parte i generali di cui si tiene conto con scrupolo. Semplici fanti, artiglieri e carristi muoiono senza un nome, un funerale, un rigo su un giornale. Non fornirli è una tattica di guerra. Qualcuno però è riuscito a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022). Bainganov Vitaly Chingisovich era nato il 28 gennaio 1998 nella città di Gusinoozersk, praticamente Siberia. Di professione “operatore di ruspe-escavatori”, durante il servizio militare aveva firmato un contratto ed era rimasto nella 30a brigata, poi catapultata in. Si era sposato nel 2018, ad ottobre aveva avuto un figlio. E’ morto il 1 giugno scorso, a soli 24 anni, in una delle incursioni per la presa del Donbass. C’è anche il suo nome tra gli oltre 3milaal fronte di una guerra che non ha vittime ufficiali, a parte i generali di cui si tiene conto con scrupolo. Semplici fanti, artiglieri e carristi muoiono senza un nome, un funerale, un rigo su un giornale. Non fornirli è una tattica di guerra. Qualcuno però è riuscito a ...

