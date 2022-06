Giovani a lezione di diplomazia grazie al progetto Sonum (Di martedì 7 giugno 2022) Simulare i processi diplomatici e di vita consolare delle Nazioni Unite per stimolare la comprensione da parte delle Giovani generazioni dei principali temi dell’agenda politica internazionale. Non è utopia né un semplice gioco, è invece la straordinaria realtà del progetto Sonum, progetto in collaborazione con la scuola Institution du Mont Saint Jean di Antibes, che per il secondo anno consecutivo vede in questi giorni coinvolti gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari in un’esperienza stimolante, perfettamente in linea con l’alto profilo formativo dell’istituto del capoluogo pugliese. Con destinazione Antibes in Francia, alcuni alunni sono partiti ieri per una partecipazione in presenza. A loro si aggiungeranno altri studenti connessi in modalità online. Fondato nel ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022) Simulare i processi diplomatici e di vita consolare delle Nazioni Unite per stimolare la comprensione da parte dellegenerazioni dei principali temi dell’agenda politica internazionale. Non è utopia né un semplice gioco, è invece la straordinaria realtà delin collaborazione con la scuola Institution du Mont Saint Jean di Antibes, che per il secondo anno consecutivo vede in questi giorni coinvolti gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari in un’esperienza stimolante, perfettamente in linea con l’alto profilo formativo dell’istituto del capoluogo pugliese. Con destinazione Antibes in Francia, alcuni alunni sono partiti ieri per una partecipazione in presenza. A loro si aggiungeranno altri studenti connessi in modalità online. Fondato nel ...

