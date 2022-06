Giornata degli Oceani, il messaggio di atleti e artisti (Video) (Di martedì 7 giugno 2022) ‘Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 dell’Agenda 2030 propone di conservare e utilizzare in modo sostenibile gli Oceani, i mari e le risorse marine. Con questo traguardo in mente, le organizzazioni impegnate nella tutela degli Oceani chiedono di proteggere almeno il 30% degli Oceani entro il 2030. Ed è così, che in vista dell’8 giugno, la Giornata MONDIALE degli Oceani, Y-40® THE DEEP JOY, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, ha deciso di dare il via alle celebrazioni raccogliendo un’intera squadra di apneisti, artisti e celebrità legate ai mari che hanno espresso il loro sentire rispetto agli Oceani e all’acqua. Così, proprio a Y-40®, entrata il 5 giugno nel 2014 nel Guinness dei Record, si sono ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 7 giugno 2022) ‘Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 dell’Agenda 2030 propone di conservare e utilizzare in modo sostenibile gli, i mari e le risorse marine. Con questo traguardo in mente, le organizzazioni impegnate nella tutelachiedono di proteggere almeno il 30%entro il 2030. Ed è così, che in vista dell’8 giugno, laMONDIALE, Y-40® THE DEEP JOY, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, ha deciso di dare il via alle celebrazioni raccogliendo un’intera squadra di apneisti,e celebrità legate ai mari che hanno espresso il loro sentire rispetto aglie all’acqua. Così, proprio a Y-40®, entrata il 5 giugno nel 2014 nel Guinness dei Record, si sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fao: 600 milioni di casi di malattie all'anno per cibo non sicuro. Oggi è la giornata mondiale per la sicurezza deg… - Agenzia_Ansa : 'La scellerata guerra sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegn… - IpsosItalia : L'86% degli italiani riconosce il ruolo chiave della bici per la riduzione delle emissioni di carbonio, ma il 62% r… - LailaSimoncelli : RT @TV2000it: #7giugno oggi è la Giornata mondiale per la sicurezza degli alimenti voluta dall' #ONU #WorldFoodSafetyDay Il messaggio… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: L'8 giugno sara' una giornata difficile per il trasporto aereo. Diverse organizzazioni sindacali hanno infatti proclam… -