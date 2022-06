Gianni Clerici? Quel giorno in cui John McEnroe l' aneddoto che spiega il mito scomparso

(Di martedì 7 giugno 2022) Quandoandò verso di lui, nell'ospitalità del Center Court di Wimbledon, sembrava un giovane capo indiano che si recava dal suo sciamano. Con deferenza e rispetto, salutò l'uomo anziano come si fa con una persona cara e cominciò a parlare fitto fitto, tenendogli il braccio. Questa è stata la prima volta che abbiamo capito chi fosse, lo scrittore-poeta prestato allo sport che si è spento ieri a Bellagio, sul lago di Como, all'età di 91 anni (ne avrebbe solcati 92 il 24 luglio prossimo). È stato un gigante della penna, un fuoriclasse della grammatica, un campionissimo della logica. In poche parole, scriveva come un Dio e proprio gli dei del tennis che aveva descritto per decenni con raro talento, ne erano ben consci. A cominciare da. Il ruolo di giornalista, d'altra ...

