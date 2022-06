Germania-Inghilterra 1-1, otto tifosi inglesi arrestati a Monaco: saluti nazisti e insulti (Di martedì 7 giugno 2022) Sono almeno otto i tifosi inglesi arrestati a Monaco di Baviera a margine di Germania-Inghilterra, match della seconda giornata di Uefa Nations League 2022/2023. Momenti di tensione all’esterno dello stadio, con tre supporter fermati per aver eseguito il saluto nazista. Altri due invece sono finiti nei guai per gli insulti rivolti agli agenti delle forze dell’ordine tedesche. I motivi degli altri fermi sono i più disparati: si va dall’aver urinato in pubblico all’aver acceso un fumogeno nella propria camera di albergo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Sono almenodi Baviera a margine di, match della seconda giornata di Uefa Nations League 2022/2023. Momenti di tensione all’esterno dello stadio, con tre supporter fermati per aver eseguito il saluto nazista. Altri due invece sono finiti nei guai per glirivolti agli agenti delle forze dell’ordine tedesche. I motivi degli altri fermi sono i più disparati: si va dall’aver urinato in pubblico all’aver acceso un fumogeno nella propria camera di albergo. SportFace.

