(Di martedì 7 giugno 2022) Pubblicato per la prima volta nel 2000 dall’etichetta Niente X Niente, torna oggi ildi“Ladel rap” in vinile edizione limitata perin preorder da venerdì 10 giugno. Il progetto di Esa e Polare arriva dopo l’esperienza come componenti del gruppo rap varesino Otierre, inaugurando così la discografia di. 15 tracce prodotte da Lato, El Presidente (alter ego dello stesso Esa), The NextOne, DJ Skizo, Boulevard Bou e Inesha. Alle rime di Esa e Polare si uniscono numerosi ospiti, tra cui la formazione Uomini di Mare composta da Fabri Fibra e Lato, e il collettivo Rome Zoo. Tra i featuring Nesli, Toni L e Torch, Dominicano AKA ...

OndeIndie : Gente Guasta, Aldebaran Records ristampa il primo album “La grande truffa del rap” - tanyasbrandshow : Gente Guasta, Aldebaran Records ristampa il primo album “La grande truffa del #rap” #press - RapologiaIT : Il ritorno degli #Otr/Gente Guasta: prima Splendente e poi la ristampa di La Grande Truffa Del Rap -… - giovannizambito : Gente Guasta, Aldebaran Records ristampa il 1º album “La grande truffa del rap” - lorenzomartire : @vettoandrea @FPL_Crisk @giorgiopriami @FBiasin Eh mica tanto, anche perché quando voti poi il voto lo dai a quelli… -

Gente Guasta, ristampato l'album "La grande truffa del rap". VARESE, 4 giugno 2022-Pubblicato per la prima volta nel 2000 dall'etichetta Niente X Niente Records, torna oggi il primo album dei varesini Gente Guasta "La grande truffa del rap" in vinile edizione l ...