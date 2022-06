Gb, Johnson supera voto sfiducia (Di martedì 7 giugno 2022) Londra, 6 giu. (Adnkronos) - Il premier britannico Boris Johnson sopravvive al voto di sfiducia. Sono stati 211 i voti a favore e 148 contrari nello scrutinio segreto. Johnson ha evitato la sfiducia per il Partygate - lo scandalo legato alle violazioni di norme nel periodo più critico della pandemia - anche se il 40% dei deputati tories ha votato contro di lui. "Posso annunciare che il gruppo parlamentare ha fiducia nel primo ministro", ha detto Sir Graham Brady dopo aver riferito i risultati delle votazione. "Sono grato ai colleghi, è stato un buon risultato. Ora possiamo andare avanti" ha detto il premier britannico, aggiungendo che ora ha un sostegno maggiore dei colleghi di quanto ha avuto quanto ha ottenuto la leadership nel 2019. "Certamente non sono interessato a elezioni anticipate", ha poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Londra, 6 giu. (Adnkronos) - Il premier britannico Borissopravvive aldi. Sono stati 211 i voti a favore e 148 contrari nello scrutinio segreto.ha evitato laper il Partygate - lo scandalo legato alle violazioni di norme nel periodo più critico della pandemia - anche se il 40% dei deputati tories ha votato contro di lui. "Posso annunciare che il gruppo parlamentare ha fiducia nel primo ministro", ha detto Sir Graham Brady dopo aver riferito i risultati delle votazione. "Sono grato ai colleghi, è stato un buon risultato. Ora possiamo andare avanti" ha detto il premier britannico, aggiungendo che ora ha un sostegno maggiore dei colleghi di quanto ha avuto quanto ha ottenuto la leadership nel 2019. "Certamente non sono interessato a elezioni anticipate", ha poi ...

