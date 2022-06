Gb, Harry e Meghan condividono foto di Lilibet per primo compleanno (Di martedì 7 giugno 2022) Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno condiviso una foto della figlia Lilibet in occasione del primo compleanno. Lilibet è sorridente al picnic organizzato al Frogmore Cottage di Windsor sabato. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno condiviso unadella figliain occasione delè sorridente al picnic organizzato al Frogmore Cottage di Windsor sabato. ...

