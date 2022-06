Gazzetta: la rottura tra il Napoli e Mertens è insanabile, stavolta è divorzio (Di martedì 7 giugno 2022) “stavolta è finita. Dopo nove anni bellissimi insieme, Napoli e Mertens divorziano e concludono in maniera decisamente brusca: un divorzio che poteva essere consensuale e non lo è stato”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Fra domenica e ieri si è comunque consumata una rottura che stavolta è insanabile e dunque si conclude una esperienza fatta di 397 partite e 148 gol in azzurro”. Domenica è stato il giorno in cui è arrivata, dalle Fiandre, la mail dei legali di Mertens, sulla quale si è aperto un vero e proprio giallo, con due versioni assolutamente discordanti sulle cifre del rinnovo tra club e entourage del giocatore. La rosea continua: “Il risultato è un divorzio. Legittimo da parte del club seguire una linea di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) “è finita. Dopo nove anni bellissimi insieme,divorziano e concludono in maniera decisamente brusca: unche poteva essere consensuale e non lo è stato”. Lo scrive ladello Sport. “Fra domenica e ieri si è comunque consumata unachee dunque si conclude una esperienza fatta di 397 partite e 148 gol in azzurro”. Domenica è stato il giorno in cui è arrivata, dalle Fiandre, la mail dei legali di, sulla quale si è aperto un vero e proprio giallo, con due versioni assolutamente discordanti sulle cifre del rinnovo tra club e entourage del giocatore. La rosea continua: “Il risultato è un. Legittimo da parte del club seguire una linea di ...

Advertising

napolista : Gazzetta: la rottura tra il Napoli e #Mertens è insanabile, stavolta è divorzio La rottura consumatasi sulla mail… - cusferraragolf : Mickelson va con gli arabi: è rottura con la Pga - Gazzetta_it : Mickelson va con gli arabi: è rottura con la Pga #golf - sportli26181512 : Iervolino: 'Sabatini bugiardo. Non pagherò mai certe commissioni': Iervolino non ci sta: 'Sabatini bugiardo. Non pa… - sportli26181512 : Lazio, per il Sarri II spesa a Napoli? C'è anche l'ipotesi superscambio: Lazio, per il Sarri II spesa a Napoli? C'è… -