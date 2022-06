Gasperini | “Io migliorato insieme all’Atalanta Per il futuro abbiamo tre strade”

(Di martedì 7 giugno 2022) Bergamo. Gian Pierotorna a parlare. A poco più di due settimane dalla fine del campionato, utili per metabolizzare quella che è stata la stagione appena conclusa e per ammettere candidamente che sì, un po’ di delusione ora si sente chiaramente. “Anche se nel complesso poi vedo chefatto il record di punti nel girone d’andata,avuto una presenza in giro per l’Europa con grande onore portando con orgoglio il nome di Bergamo,fatto il record di vittorie in trasferta – ha sottolineato, ospite dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo che lo ha premiato per i risultati ottenuti e per la sua consueta vicinanza al mondo della solidarietà – Anche se siamo rimasti fuori dall’Europa, questo è stato il sesto miglior campionato nella storia ...

Advertising

CalcioToday.it

... cosa che il colombiano è abituato a fare (con numeri straordinari) visto che Gian Piero...se non più giovanissimo e non esattamente straordinario nella continuità (ma a Bergamo è):......sbrigativamente aveva provveduto a disfarsi non ritenendolo compatibile con le scelte di. ...successore di Donnarumma che non solo non ha fatto rimpiangere Gigio ma addirittura ha... Demiral, altro che Napoli: c'è una big pronta ad ingaggiarlo Il tecnico: "Non possiamo presentarci con l'obiettivo Champions. Ci sono 3 strade: il potenziamento della rosa, il ringiovanimento o restare fermi. Ma è la società che deve decidere quale prendere" ...Gasperini è infatti considerato l’uomo giusto per cercare ... chiamata a fare uno sforzo economico non solo per aggiungere pezzi ma anche per tenere i migliori. Tifosi preoccupati in attesa, ecco la ...