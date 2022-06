Gasperini: «Atalanta, per il futuro ci sono tre strade» (Di martedì 7 giugno 2022) Le parole Gian Piero Gasperini che non fa chiarezza sul suo futuro, ma indica le condizioni per proseguire con il progetto Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro prossimo. Di seguito le sue parole. PRIMA STRADA –«Il mio futuro? Questa è una scelta che farà la società, in base a tuante valutazioni. Io vedo tre strade. Una è quella di cercare un potenzialmento più limitato possibile, con qualche top giocatore che possa alzare nell’immediato il valore della squadra. Quando fu preso Zapata fu evidente che si alzò il tiro e il valore della squadra. Così come quando è stato preso Muriel. Fece un blitz pazzesco dalla sera alla mattina». SECONDA STRADA – «Un ringiovanimento della rosa che è arrivata tutta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Le parole Gian Pieroche non fa chiarezza sul suo, ma indica le condizioni per proseguire con il progetto Il tecnico dell’, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa del possibileprossimo. Di seguito le sue parole. PRIMA STRADA –«Il mio? Questa è una scelta che farà la società, in base a tuante valutazioni. Io vedo tre. Una è quella di cercare un potenzialmento più limitato possibile, con qualche top giocatore che possa alzare nell’immediato il valore della squadra. Quando fu preso Zapata fu evidente che si alzò il tiro e il valore della squadra. Così come quando è stato preso Muriel. Fece un blitz pazzesco dalla sera alla mattina». SECONDA STRADA – «Un ringiovanimento della rosa che è arrivata tutta ...

