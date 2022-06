Gabriele Muccino sullo schiaffo di Will Smith | Sono rimasto senza parole per giorni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 giugno 2022)ha appena detto la sua a proposito del famigeratocheha dato a Chris Rock durante la cerimonia di premiazione degli Academy Awards 2022., intervistato dal Corriere della Sera, si è aperto a proposito di quello che ha provato durante isuccessivi alla notte più importante di Hollywood, durante la qualeha tirato unoa Chris Rock per via di una battuta che aveva fatto nei confronti di sua moglie Jada Pinkettha esordito parlando del suo rapporto di amicizia con: "Quando ho girato La ricerca della felicità non pensavo di avere la capacità di emozionare ...