Fusion alla milanese (Di martedì 7 giugno 2022) Non esistono più i milanesi Doc? (quasi) vero. Non esiste più la cucina milanese? Assolutamente falso! Se gli autoctoni del capoluogo meneghino sono ormai in via di estinzione, irrimediabilmente ibridati in quel melting pot interregionale e internazionale che da quasi un secolo è la Lombardia, le tradizioni culinarie di questa metropoli non sono cadute nel dimenticatoio. Anzi! Cercando (e gustando) con un po’ di attenzione ci si può accorgere che la cultura gastronomica milanese è ovunque, semplicemente cambiata, trasformata, rivisitata nella forma, nel formato e nel format. Uno, nessuno, centomila Ancora sopravvivono mosche bianche che offrono in versione ortodossa le irrinunciabili ricette tipiche, retrò nell’aspetto e nel gusto (oltre che nell’apporto calorico), ma capaci di far rivivere la ricchezza di una dieta povera ormai anacronistica nelle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) Non esistono più i milanesi Doc? (quasi) vero. Non esiste più la cucina? Assolutamente falso! Se gli autoctoni del capoluogo meneghino sono ormai in via di estinzione, irrimediabilmente ibridati in quel melting pot interregionale e internazionale che da quasi un secolo è la Lombardia, le tradizioni culinarie di questa metropoli non sono cadute nel dimenticatoio. Anzi! Cercando (e gustando) con un po’ di attenzione ci si può accorgere che la cultura gastronomicaè ovunque, semplicemente cambiata, trasformata, rivisitata nella forma, nel formato e nel format. Uno, nessuno, centomila Ancora sopravvivono mosche bianche che offrono in versione ortodossa le irrinunciabili ricette tipiche, retrò nell’aspetto e nel gusto (oltre che nell’apporto calorico), ma capaci di far rivivere la ricchezza di una dieta povera ormai anacronistica nelle ...

