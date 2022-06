Francis Ford Coppola alla 68ma edizione del Taormina Film Fest (Di martedì 7 giugno 2022) Il regista, sceneggiatore e produttore statunitense Francis Ford Coppola aprirà al Teatro Antico domenica 26 giugno la 68ma edizione del Taormina Film Fest con The Godfather (Il Padrino) del Teatro Antico. Cosa presenterà Francis Ford Coppola? Il grande regista presenta infatti, la versione restaurata del suo Film, che è distribuito quest’anno a livello mondiale da Paramount Pictures per celebrare il cinquantesimo anniversario. Francis Ford Coppola Icona cinematografica senza eguali, Coppola ha creato indimenticabili pietre miliari nella storia del cinema quali La conversazione, Apocalypse Now e la stessa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 7 giugno 2022) Il regista, sceneggiatore e produttore statunitenseaprirà al Teatro Antico domenica 26 giugno ladelcon The Godfather (Il Padrino) del Teatro Antico. Cosa presenterà? Il grande regista presenta infatti, la versione restaurata del suo, che è distribuito quest’anno a livello mondiale da Paramount Pictures per celebrare il cinquantesimo anniversario.Icona cinematografica senza eguali,ha creato indimenticabili pietre miliari nella storia del cinema quali La conversazione, Apocalypse Now e la stessa ...

