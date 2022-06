Francia, anche Valbuena incorona Benzema: “Merita Pallone d’oro, sportivamente nulla da dire” (Di martedì 7 giugno 2022) Karim Benzema ha fatto cose talmente importanti in questa stagione al punto da convincere anche il suo acerrimo nemico giudiziario, Mathieu Valbuena. L’ex giocatore della nazionale francese infatti ha commentato così le prestazioni di Benzema, con i due che da anni si attaccano in tribunale: “Merita il Pallone d’oro, sportivamente non c’è nulla da dire e non sarei onesto se dicessi il contrario”. Così Valbuena, vittima di un’estorsione che secondo gli inquirenti fu organizzata anche dallo stesso Benzema, che forzò l’allora compagno di nazionale a pagare i ricattatori che possedevano un video a luci rossi di Valbuena insieme alla compagna. ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Karimha fatto cose talmente importanti in questa stagione al punto da convincereil suo acerrimo nemico giudiziario, Mathieu. L’ex giocatore della nazionale francese infatti ha commentato così le prestazioni di, con i due che da anni si attaccano in tribunale: “ilnon c’èdae non sarei onesto se dicessi il contrario”. Così, vittima di un’estorsione che secondo gli inquirenti fu organizzatadallo stesso, che forzò l’allora compagno di nazionale a pagare i ricattatori che possedevano un video a luci rossi diinsieme alla compagna. ...

Advertising

RadioAirplay_it : #Camera209 di @AmorosoOF è #Onair su 200 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Croazia-Francia-Guatemal… - marcoconterio : ?????? Il Presidente del #Trabzonspor svela di aver rifiutato 23 milioni dal #ManCity per Abdulkadir Omur in passato.… - valy_s : @stebellentani @Cartabellotta In Francia si è votato, ad aprile e con basse temperature,senza mascherina. Anche in… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Aumentano in #Europa - in particolare in #Francia - i casi di avvelenamento con puntura di un ago durante gli eventi p… - blackan68873025 : @Pagliacci8 anche Germania e Francia? -