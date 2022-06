Formazioni ufficiali Italia Ungheria: le scelte degli allenatori (Di martedì 7 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Italia Ungheria match valido per la Nations League 2022-23: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia Ungheria, match valido per la Nations League 2022-23. Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. All. Mancini. Ungheria (5-4-1): Dibusz; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. All. Rossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Ledimatch valido per la Nations League 2022-23: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Nations League 2022-23.(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. All. Mancini.(5-4-1): Dibusz; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. All. Rossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

