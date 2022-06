Fondo di garanzia TFR Inps: nuove domande online, cos’è e come funziona (Di martedì 7 giugno 2022) Il Fondo di garanzia Inps ha l’obiettivo di garantire ai lavoratori dipendenti la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro nei casi in cui l’azienda sia insolvente a causa di fallimento o altre procedure concorsuali. Gli eventi economico – patrimoniali che investono le realtà produttive, possono portare infatti il datore di lavoro in una situazione di incapacità nel far fronte ai propri debiti verso i dipendenti. L’attività del Fondo, finanziato grazie ai contributi a carico del datore di lavoro e garantito previa domanda dell’interessato, coinvolge non a caso il TFR e le ultime tre retribuzioni, in quanto trattasi di importi esposti al rischio di omesso pagamento da parte dell’azienda, a causa di una situazione di crisi liquidità già in atto. Proprio la procedura di richiesta di intervento del ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 giugno 2022) Ildiha l’obiettivo di garantire ai lavoratori dipendenti la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro nei casi in cui l’azienda sia insolvente a causa di fallimento o altre procedure concorsuali. Gli eventi economico – patrimoniali che investono le realtà produttive, possono portare infatti il datore di lavoro in una situazione di incapacità nel far fronte ai propri debiti verso i dipendenti. L’attività del, finanziato grazie ai contributi a carico del datore di lavoro e garantito previa domanda dell’interessato, coinvolge non a caso il TFR e le ultime tre retribuzioni, in quanto trattasi di importi esposti al rischio di omesso pagamento da parte dell’azienda, a causa di una situazione di crisi liquidità già in atto. Proprio la procedura di richiesta di intervento del ...

