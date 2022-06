Fiorentina | pronto l’adeguamento e l’allungamento del contratto per Vincenzo Italiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Il tecnico della, è molto vicino alla permanenza sulla panchina viola. Stando ad alcune indiscrezioni, riportate da Sky Sport, l’allenatore e la società sono in continuo contatto, con quest’ultima pronta ad offrire un adeguamento delcon un prolungamento per un’altra stagione. La dirigenza viola, infatti, vuole dare continuità a quanto fatto di buono la scorsa stagione e ritiene la conferma del tecnico un tassello fondamentale per programmare il futuro. SportFace.

