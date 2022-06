Fiorentina: per la porta Gollini o Vicario (Di martedì 7 giugno 2022) La Fiorentina sfoglia la margherita per il portiere: i due nomi caldi, riferisce La Nazione, sono Pierluigi Gollini, tornato all'Atalanta... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Lasfoglia la margherita per il portiere: i due nomi caldi, riferisce La Nazione, sono Pierluigi, tornato all'Atalanta...

Advertising

francesco_zerbi : @ilgiornale Che abbia saputo che scarseggia il salmone , le aragoste, il filetto, la Fiorentina, il caviale …… e al… - zona_talento_ : ????Previsto per domani l'incontro tra la #Fiorentina e Vincenzo #Italiano. pronto il prolungamento del contratto con… - Damiano__89 : @IlProfDaLecce E comunque si resta uno stronzo perché per un milione in più é andato nella Fiorentina o Roma della premier - violanews : Le parole di #Buso sulla situazione in casa della #Fiorentina di #Italiano - giastevenz : @Guki_0 Boh avete Pium Pium Piatek... contenti voi?? Non volevo vendervelo, ma era per dire che in una squadra che g… -