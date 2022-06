Fiocco azzurro al Parco Zoo: ecco Italo, il primo cucciolo di okapi nato in Italia (Di martedì 7 giugno 2022) FALCONARA - Ficco azzurro al Parco Zoo Falconara: nasce per la prima volta in Italia un cucciolo di okapi (okapia johnstoni). Il Parco Zoo è l' unico a livello nazionale ad ospitare due esemplari di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 7 giugno 2022) FALCONARA - FiccoalZoo Falconara: nasce per la prima volta inundia johnstoni). IlZoo è l' unico a livello nazionale ad ospitare due esemplari di ...

