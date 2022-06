Fine vita, La Forgia ha fatto la sedazione profonda. Lo stesso farà Fabio Ridolfi (Di martedì 7 giugno 2022) Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, da un anno e mezzo in lotta con un tumore, ha iniziato un percorso di sedazione profonda. “Un viaggio di sola andata, con serenità”, lo definisce la moglie Mariachiara Risoldi, che sul suo profilo Facebook riflette con amarezza sulle restrittive norme italiane in tema di Fine vita. “Per la legge il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un Paese veramente ipocrita”, scrive Risoldi. La Forgia, 78 anni, nato a Forlì, è stato protagonista della politica bolognese a partire dagli anni ’80. Iscritto al Pci, fu assessore, poi segretario del Pds. Molto vicino a Prodi, è stato deputato dal 2006 al 2013. La situazione di La Forgia, con ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 giugno 2022) Antonio La, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, da un anno e mezzo in lotta con un tumore, ha iniziato un percorso di. “Un viaggio di sola andata, con serenità”, lo definisce la moglie Mariachiara Risoldi, che sul suo profilo Facebook riflette con amarezza sulle restrittive norme italiane in tema di. “Per la legge il suo corpo è costretto ad essere ancora qui, mentre la sua mente è già arrivata in un luogo leggero. Siamo un Paese veramente ipocrita”, scrive Risoldi. La, 78 anni, nato a Forlì, è stato protagonista della politica bolognese a partire dagli anni ’80. Iscritto al Pci, fu assessore, poi segretario del Pds. Molto vicino a Prodi, è stato deputato dal 2006 al 2013. La situazione di La, con ...

serracchiani : Serve un #SalarioMinimo perché serve un salario giusto che consenta di arrivare a fine mese, di pagare le bollette,… - francescacheeks : I primi sei mesi di #Michielin10 in un recap essenziale di abbracci ed esaurimenti nervosi. “Ci vuole una vita per…… - gualtierieurope : Oggi #4giugno celebriamo la Liberazione di #Roma. Nostro dovere è ricordare il sacrificio di tutte le donne e gli u… - aurimultifandom : @iosottoshock lo so ti capisco perfettamente ma alla fine piano piano sto capendo che siamo tutti perfetti così com… - omniafluit : @pietroraffa io ci vado ma per sicurezza voto no non si sa mai e voto SI sulla liberalizzazione delle droghe legge… -