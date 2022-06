Fidanzati uccisi a Lecce, condannato all’ergastolo l’ex coinquilino De Marco (Di martedì 7 giugno 2022) La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Antonio De Marco, lo studente oggi di 23 anni che la sera del 21 settembre 2020 ha ucciso Eleonora Manta e il suo fidanzato Daniele De Santis. L’omicidio era avvenuto nell’appartamento delle due vittime in via Montello, dove De Marco era stato ospitato per diversi mesi. I giudici hanno accolto la richiesta della procura che aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato, ma hanno respinto l’isolamento diurno per un anno. Assente dall’aula De Marco al momento della lettura della sentenza, ascoltata invece dai famigliari dei due Fidanzati di Lecce. L’udienza di oggi 7 giugno era partita con la rimozione di un giudice popolare supplente, dichiarato decaduto per aver rilasciato un’intervista ad alcune tv ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) La Corte d’Assise dihaAntonio De, lo studente oggi di 23 anni che la sera del 21 settembre 2020 ha ucciso Eleonora Manta e il suo fidanzato Daniele De Santis. L’omicidio era avvenuto nell’appartamento delle due vittime in via Montello, dove Deera stato ospitato per diversi mesi. I giudici hanno accolto la richiesta della procura che aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato, ma hanno respinto l’isolamento diurno per un anno. Assente dall’aula Deal momento della lettura della sentenza, ascoltata invece dai famigliari dei duedi. L’udienza di oggi 7 giugno era partita con la rimozione di un giudice popolare supplente, dichiarato decaduto per aver rilasciato un’intervista ad alcune tv ...

Advertising

SkyTG24 : Fidanzati uccisi a Lecce, ergastolo per il reo confesso Antonio De Marco - rebeccalandi88 : Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco condannato all'ergastolo. Il killer confessò: «Li ho ammazzati perché tr… - AnsaPuglia : Fidanzati uccisi: papà vittima, 'condanna non colma vuoto'. (v. 'Fidanzati uccisi: De Marco condannato...' delle 13… - AnsaPuglia : Fidanzati uccisi: De Marco condannato all'ergastolo. Non disposto isolamento diurno per un anno chiesto dalla Procu… - AnsaPuglia : Fidanzati uccisi: giudice popolare decade dopo intervista a tv. Oggi attesa sentenza nei confronti di De Marco, reo… -