Fiamme Gialle Gaeta, Ruggero Tita è velista dell’anno per la quarta volta (Di martedì 7 giugno 2022) Roma – Ruggero Tita, atleta di punta delle Fiamme Gialle di Gaeta, si aggiudica per la quarta volta l’ambito titolo di “velista dell’anno”, nella stupenda cornice di Villa Miani, a conclusione della 28esima edizione dell’affermato concorso Il prestigioso premio, assegnato dalla Federvela al velista italiano che durante l’anno ha ottenuto i migliori risultati in campo internazionale, è stato conferito, per la quarta volta, al plurititolato equipaggio formato dal gialloverde Ruggero Tita e la prodiera Caterina Banti (CC Aniene), atleti della classe olimpica Nacra 17. Ruggero Tita e Caterina Banti velisti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022) Roma –, atleta di punta delledi, si aggiudica per lal’ambito titolo di “”, nella stupenda cornice di Villa Miani, a conclusione della 28esima edizione dell’affermato concorso Il prestigioso premio, assegnato dalla Federvela alitaliano che durante l’anno ha ottenuto i migliori risultati in campo internazionale, è stato conferito, per la, al plurititolato equipaggio formato dal gialloverdee la prodiera Caterina Banti (CC Aniene), atleti della classe olimpica Nacra 17.e Caterina Banti velisti ...

Advertising

infotemporeale : Sud Pontino / “Traqueteros”, rinvio a giudizio per i tredici indagati dell’inchiesta delle Fiamme Gialle - CronacheNuoresi : Le Fiamme Gialle sequestrano 4,3 tonnellate di #cocaina del valore di 240 mln di euro: nei guai 38 persone -… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Savona, due persone residenti in Veneto arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza con accusa di associazione a d… - Vdruz : Militari delle Fiamme Gialle soccorrono nella laguna veneta un canoista in pericolo durante la “Vogalonga” - cdsnews : Porto, Dogane e Fiamme gialle sequestrano 280mila rulli per spazzole adesive provenienti dalla Cina: è falso “made… -