Festa dei Carabinieri, il plauso del sindaco Caporaso al comandante della stazione di Telese

Tempo di lettura: < 1 minuto

Telese Terme (Bn) – "C'era tutta la città di Telese Terme insieme ai suoi Carabinieri ieri a Benevento – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso. Insieme al lgt carica speciale Roberto D'Orta, al suo vice lgt Massimo Marenna e agli altri Carabinieri telesini come l'app. Tiziano D'Onofrio e il Brig. Remo Garofano, che hanno preso parte alla Festa 208esimo anniversario della fondazione dell'Arma che si è svolta nel capoluogo sannita. Ho trovato emozionante assistere alla presentazione, da parte del lgt D'Orta comandante della stazione dei Carabinieri di Telese, di tutti i reparti all'ufficiale che ha poi assunto il comando. D'Orta – aggiunge ...

