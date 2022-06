Europa: accordo caricabatterie universale (Di martedì 7 giugno 2022) L’Europa ha raggiunto l’accordo politico per l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Ad annunciarlo la commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo. Europa: cosa prevede la direttiva generale? La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi mobili e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. Cosa accadrà entro l’anno 2024? Entro l’autunno 2024, l’USB-C diventerà la porta di ricarica comune per tutti i dispositivi mobili in Ue. La direttiva prevede che telefoni cellulari, tablet, e-reader, auricolari, fotocamere digitali, cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili ricaricabili tramite cavo cablato ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022) L’ha raggiunto l’politico per l’introduzione di unper tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Ad annunciarlo la commissione per il Mercato interno del Parlamento europeo.: cosa prevede la direttiva generale? La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C per tutti i dispositivi mobili e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. Cosa accadrà entro l’anno 2024? Entro l’autunno 2024, l’USB-C diventerà la porta di ricarica comune per tutti i dispositivi mobili in Ue. La direttiva prevede che telefoni cellulari, tablet, e-reader, auricolari, fotocamere digitali, cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili ricaricabili tramite cavo cablato ...

Advertising

M5S_Europa : ++ ACCORDO SUL SALARIO MINIMO EUROPEO ++ Per la prima volta l’Ue fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed e… - ignaziocorrao : CE L'ABBIAMO ! Più giustizia sociale in #Europe !! ??? 20% sul #salario per 25 milioni di lavoratori ??? 10% sul… - ItalyinEU : ???? | Raggiunto accordo su Caricabatterie Universale #Commoncharger?? ??, Tablet, Cuffie wireless??... utilizzeranno u… - ginugiola : RT @fabri_sala: Entro i prossimi tre anni miriamo ad essere la prima regione in Europa nel campo della #cybersecurity! Con @polimi , @Eserc… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul caricabatterie universale. -