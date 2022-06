Eternal Love - L’eternità in un attimo, stasera in tv il film con Murat Yildirim e Fahriye Evcen (Di martedì 7 giugno 2022) Martedì 7 giugno alle 21.20 Canale 5 propone Eternal Love - L’eternità in un attimo. film turco ad alto tasso di romanticismo, racconta il travolgente amore fra Zeynep, ragazza semplice e dalle buone maniere, e Can, neurochirurgo... Leggi su europa.today (Di martedì 7 giugno 2022) Martedì 7 giugno alle 21.20 Canale 5 proponein unturco ad alto tasso di romanticismo, racconta il travolgente amore fra Zeynep, ragazza semplice e dalle buone maniere, e Can, neurochirurgo...

Advertising

Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Sarà amore a prima vista tra Can e Zeynep, ma una terribile verità metterà a dura prova l'amore tra i due... ?? Eternal… - MedInfinityIT : Sarà amore a prima vista tra Can e Zeynep, ma una terribile verità metterà a dura prova l'amore tra i due... ?? Et… - ilmessaggeroit : Stasera in tv, oggi 7 giugno su Canale il film «Eternal Love» con la star del web Fahriye Evcen - Arachan85 : @kohiforraifu @onomiyadesu Totally an eternal teenager in love ç_ç - SMSNEWSOFFICIAL : Martedì 7 giugno, in prime-time su Canale 5, va in onda la commedia romantica “Eternal Love” -