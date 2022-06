Estrazioni SuperEnalotto di questa Settimana

(Di martedì 7 giugno 2022) Il jackpot deldi Lunedì 06 Giugno 2022 è di € 215.989.395,96deldi Lunedì 06 Giugno 2022 Quote• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 1 vincitori totalizzano € 480.505,82 • 5 punti: 2 vincitori totalizzano € 77.620,17 • 4 punti: 571 vincitori totalizzano € 281,11 • 3 punti: 18896 vincitori totalizzano € 25,31 • 2 punti: 291506 vincitori totalizzano € 5,07 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 3 vincitori totalizzano € 28.111,00 • 3 punti più SuperStar: 84 vincitori totalizzano € 2.531,00 • 2 punti più SuperStar: 1030 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 8182 vincitori totalizzano € 10,00 • 0 punti più SuperStar: 16942 vincitori totalizzano € 5,00

Advertising

infoitcultura : Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi lunedì 6 giugno 2022: numeri e combinazione vincente - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #SuperEnalottoUltimaestrazioneSisal #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di martedì 7 giugno… - EEstrazioni : #LOTTO e #SUPERENALOTTO | risultati estrazioni del 6 giugno 2022 - infoitcultura : Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi lunedì 6 giugno 2022: i numeri ritardatari e il jackpot - infoitcultura : Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di lunedì 6 giugno -

Per quanto riguarda il, il concorso del 2 giugno è stato spostato a sabato 4 giugno. Di conseguenza, l'estrazione del concorso n.67 di sabato 4 giugno è stata posticipata invece ad oggi ...Scopriamo i numeri vincenti dellestrazione di oggi 6 giugno 2022:. Lotto . 10eLotto serale . Prossima Estrazione . Estrazione Precedente .del. ...Con SuperEnalotto SuperStar trecento super premi garantiti da 50mila euro ciascuno nelle tre estrazioni del 12, 14 e 16 luglio.Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ad una o più estrazioni speciali, in base al numero di concorsi per cui si è ...