Estate in diretta 2022 | buona la prima! La reazione degli utenti dopo la prima puntata 

(Di martedì 7 giugno 2022) Il palinsesto estivo della Rai si arricchisce del ritorno puntuale diin, nella sua versione per l’, con Roberta Capua e Gianluca Semprini. LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi, il gesto di Edoardo e Nicolas verso Soleil Sorge: cosa hanno fatto mentre erano inL’edizione estiva andrà in onda dal 6 giugno al 9 settembre, dal lunedì al venerdì alle 17.20. Nel programma, grande confermaanni passati, c’è anche spazio per qualche novità: è infatti arrivato anche il musicista Marcello Cirillo. Il tratto distintivo del programma rimane quello di essere un “people show”: una sorta di racconto dell’italiani fatto attraverso la narrazione di situazioni di vita reale. Si tratta dell’undicesima edizione ...

La prima diinsu Rai1 perde la sfida con Pomeriggio5: 1.360.000 (17,1%) contro 1.517.000 (20,3%) nella prima parte e 1.431.000 (18%) nella seconda. In pratica la d'Urso ha dovuto ...inha registrato 1.360.000, 17,12%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 359.000 telespettatori, share 3,22%. Qualificazioni Europei 2023 U21 Lussemburgo " ...SportFair. Non tutti gli sport vanno in vacanza con l’arrivo dell’estate: durante tutta la stagione calda, infatti, i motori continueranno ad intrattenere tutti gli appassionati durante i weekend. Gli ...Nella prima sfida a distanza tra Estate in diretta e Pomeriggio 5 vince Barbara d'urso: ecco i dati auditel del 6 giugno 2022 ...