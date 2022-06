Essere gay in Italia negli anni ’60 | dagli incontri nei battuage alle prime riviste camuffate

Leggi su biccy

(Di martedì 7 giugno 2022) L’’60 era nel pieno del boom economico, in radio suonavano Tony Dallara e Tony Renis ed in televisione impazzava Canzonissima con Mina, Corrado, Nilla Pizzi, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ma com’eraun giovane gay degli’60 in? Sicuramente non facile, dato che la società non voleva neanche affrontare il tema LGBT ed i pochi che avevano il coraggio di dichiararsi venivano discriminati ed emarginati. Non esistevano i gay pride, non c’era nessun vip che aveva fatto coming out, la politica pensava ad altro ed ovviamente non esistevano neanche discoteche, pub o locali d’incontro. Capire digay ed affrontare con serenità il proprio orientamento sessuale era all’epoca davvero difficile. Nei primi’60 in ...