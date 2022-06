Ergastolo per Antonio De Marco, che uccise la coppia di fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta (Di martedì 7 giugno 2022) È arrivato il verdetto per Antonio De Marco, il 21enne reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e di Eleonora Manta. Condannato all’Ergastolo, la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Lecce, presieduta da Pietro Baffa, è arrivata nella tarda mattinata del 7 giugno 2022. Vi raccomandiamo... Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessa Il giovane aveva ucciso la coppia di fidanzati a coltellate la sera del 21 settembre del 2020 nella loro abitazione a Lecce “perché erano felici“. Queste erano state le stesse parole dell’assassino, che per un periodo aveva condiviso con loro l’appartamento. De Marco è stato quindi ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 giugno 2022) È arrivato il verdetto perDe, il 21enne reo confesso dell’omicidio diDee di. Condannato all’, la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Lecce, presieduta da Pietro Baffa, è arrivata nella tarda mattinata del 7 giugno 2022. Vi raccomandiamo... Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessa Il giovane aveva ucciso ladia coltellate la sera del 21 settembre del 2020 nella loro abitazione a Lecce “perché erano felici“. Queste erano state le stesse parole dell’assassino, che per un periodo aveva condiviso con loro l’appartamento. Deè stato quindi ...

