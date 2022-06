Ergastolo per Antonio De Marco, che uccise la coppia di fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta (Di martedì 7 giugno 2022) Li aveva accoltellati "perché erano felici". La sentenza dei giudici della Corte d'Assise di Lecce, presieduta da Pietro Baffa, è arrivata nella tarda mattinata del 7 giugno 2022. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 7 giugno 2022) Li aveva accoltellati "perché erano felici". La sentenza dei giudici della Corte d'Assise di Lecce, presieduta da Pietro Baffa, è arrivata nella tarda mattinata del 7 giugno 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

