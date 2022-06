Energia degli anni ’80 nella nuova collezione SS22 di Atlantic Stars (Di martedì 7 giugno 2022) In arrivo la nuova collaborazione tra Silvia Berri e Atlantic Stars a partire dalla collezione spring summer 2022 L’Energia più vitale degli anni ’80: skate culture, surf e jogging. L’esplosione di colore e la positività senza confini, la cura per i dettagli e la riconoscibilità, sono alla base della nuova collezione SS22 di Atlantic Stars. Una vera e propria filosofia con cui si è misurata l’eclettica Silvia Berri, giornalista, manager e blogger per passione. Da oltre vent’anni Silvia si occupa di comunicazione e marketing, milanesissima, diplomata al Liceo Classico Manzoni e laureata a pieni voti in Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) In arrivo lacollaborazione tra Silvia Berri ea partire dallaspring summer 2022 L’più vitale’80: skate culture, surf e jogging. L’esplosione di colore e la positività senza confini, la cura per i dettagli e la riconoscibilità, sono alla base delladi. Una vera e propria filosofia con cui si è misurata l’eclettica Silvia Berri, giornalista, manager e blogger per passione. Da oltre vent’Silvia si occupa di comunicazione e marketing, milanesissima, diplomata al Liceo Classico Manzoni e laureata a pieni voti in Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche ...

