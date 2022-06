Empoli | spesa a Venezia per Zanetti | Aramu ed Henry nel mirino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato: il neo allenatorepotrebbe fare compere dal suo. PiaccionoedPaoloè il nuovo allenatore dell’, dopo la sua prima esperienza in Serie A alnella passata stagione. E proprio della squadra lagunare, retrocessa in B, il tecnico potrebbe attingere per rinforzare gli azzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per sostituire Pinamonti e Cutrone, via per la fine del prestito, il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello diche molto bene ha fatto nella scorsa annata. Se poi dovesse partire Bajrami, che piace a Lazio e Sassuolo, l’potrebbe puntare sulla trequarti su Mattia. ...