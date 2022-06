Elvis | perché non è stato scelto Harry Styles per il ruolo? Lo spiega Baz Luhrmann

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 giugno 2022) Sapevamo chefosse tra gli attori in lizza per ildinel film di Baz, ma adesso il regista cialla fine non ha optato per il cantante. Il protagonista dipoteva essere, il pluripremiato cantante ex-membro dei One Direction, ma non è andata così. Ora Bazha preferito optare per Austin Butler come interprete della celebre icona della musica. Qualche giorno fa è arrivata la conferma che per ildifosseconsiderato anche(che abbiamo già visto recitare in film come ...